Не числом, а умением: на взятие турецкого Ардагана

Для османов цитадель имела важное стратегическое значение, обладая мощным гарнизоном в 8100 бойцов при 95 пушках. Она служила мощным заслоном пути вглубь Малой Азии, была и преградой на дороге в направлении Карса, Эрзерума и Батума. Турки видели в крепости и плацдарм для вторжения собственно на территорию России.