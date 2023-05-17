Не числом, а умением: на взятие турецкого Ардагана

17 мая 1877 года русские войска штурмом взяли турецкую крепость Ардаган, что стало первым крупным успехом российской армии на Кавказе в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
Для османов цитадель имела важное стратегическое значение, обладая мощным гарнизоном в 8100 бойцов при 95 пушках. Она служила мощным заслоном пути вглубь Малой Азии, была и преградой на дороге в направлении Карса, Эрзерума и Батума. Турки видели в крепости и плацдарм для вторжения собственно на территорию России.
Командующий турецкими войсками на Кавказе Мухтар-паша так напутствовал коменданта крепости Ардаган: «Вашим первейшим долгом является в случае войны не допускать неприятеля к переходу нашей границы, а если он таковую все-таки перейдет, то вы обязаны до последней крайности защищать Ардаган».
Поэтому турки максимально усиливали крепость. Эти работы проводились не без помощи английских и французских специалистов по фортификационным сооружениям. Подступы к городу охраняли мощные форты.
Несмотря на все это, русские бесстрашно устремились на турецкие твердыни. Но перед этим была проведена грамотная рекогносцировка, составлен план штурма. Он был рассчитан на два дня.
Накануне штурма наши войска оборудовали позиции артиллерийских батарей для обстрела укреплений. На рассвете началась атака Гелявердынских высот, при поддержке мощного огня 20 орудий. Днем все вражеские укрепления пали под натиском русского солдата.
В ходе этого штурма русские войска потеряли убитыми 73 человека. Турецкая армия понесла потери большие в 26 раз.