Как «Брат» мог получить «Оскар» после успеха в Каннах: воспоминания исполнителя роли Круглого Сергея Мурзина

«Брат» — это своего рода кинематографичный рассказ о самых простых житейских делах, и те, кто «читает» его, узнают в героях картины если не себя, то кого-то из знакомых. Кто-то, возможно, оказывался в описанных в «Брате» ситуациях, столкнулся с предательством близких и родных людей. Мы все через это проходили, так или иначе. Но один находил в себе силы простить и понять — а другой закрылся ото всех и ушел в глухую оборону, потеряв таким образом связь с близким человеком навсегда.