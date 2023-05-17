Как «Брат» мог получить «Оскар» после успеха в Каннах: воспоминания исполнителя роли Круглого Сергея Мурзина

Ровно 26 лет прошло с того дня, как фильм «Брат», снятый режиссером Алексеем Балабановым, был показан на Каннском фестивале в программе «Особый взгляд». Тогда, 17 мая 1997 года, он произвел среди участников мероприятия эффект разорвавшейся бомбы: по окончанию показа зал встал и дружно аплодировал почти 15 минут.
В годовщину этого знаменательного для российского кинематографа события корреспондент ФАН пообщался с исполнителем роли бандита Круглого — главного антагониста фильма «Брат» — Сергеем Мурзиным.
— Сергей Викторович, расскажите, какие впечатления у вас и у ваших коллег по фильму оставил Каннский фестиваль?
— Лично я, к сожалению, туда не поехал – я служил в театре БУФ, и меня просто не отпустили. Все, как в том анекдоте: «Съемки у Спилберга? Нет, не могу, у меня «Елки». Конечно, это было неприятно — посетить фестиваль и ощутить царящую там атмосферу очень хотелось. Ну на «нет» и суда нет — все, что ни делается, все ко благу.
В итоге в Канны поехали только Сережа Бодров, Леша Балабанов, а также оператор и продюсер «Брата». Они отзывались о мероприятии хорошо: их там очень тепло приняли. Об этом я узнал уже на российском фестивале «Кинотавр» в Сочи, где мы встретились уже все вместе — случилось это практически сразу после возвращения ребят из Канн.
— Успех на Каннском фестивале мог открыть фильму «Брат» дорогу на куда более престижную премию — Американской академии кинематографических искусств и наук, более известную, как «Оскар». Как вы считаете, имела бы картина Балабанова успех также и там?
— Безусловно. «Брат» снят в жанре, который очень любим американцами – это современная гангстерская драма, которая крайне близка по духу фильму «Однажды в Америке». Эти картины достойны друг друга, да и рассказывают об одном и том же: о любви, дружбе, преданности и предательстве.
— Почему же «Брат» в итоге так и не был отправлен туда?
— Этот вопрос можно было бы адресовать Алексею Балабанову — но он на него, увы, уже не ответит. Но вот продюсер картины Сергей Сельянов мог бы. Почему он этого не сделал? Не знаю. Будь я на его месте, я бы приложил все усилия, чтобы отправить наш фильм на самую престижную премию в мире.
— Как вы считаете, почему «Брат», несмотря на свою чисто русскую суть, сумел покорить западную публику?
— Как я уже сказал, эта картина вошла в пантеон лучших гангстерских драм и, будучи одним из лучших представителей своего жанра, нашла отклик в сердцах простых зрителей. Мне каждый день приходят письма с благодарностями за мою роль в «Брате» — и среди них немало зарубежных. Люди говорят, что этот фильм затрагивает самые человечные струны в их душах, и что события, подобные тем, что происходили в России в 90-х, происходят у них сейчас.
«Брат» — это своего рода кинематографичный рассказ о самых простых житейских делах, и те, кто «читает» его, узнают в героях картины если не себя, то кого-то из знакомых. Кто-то, возможно, оказывался в описанных в «Брате» ситуациях, столкнулся с предательством близких и родных людей. Мы все через это проходили, так или иначе. Но один находил в себе силы простить и понять — а другой закрылся ото всех и ушел в глухую оборону, потеряв таким образом связь с близким человеком навсегда.
«Брат» — это история о простых житейских вещах, о любви, преданности, о возможности простить — так, как это сделал Данила Багров по отношению к своему брату, который едва не погубил его. Каждому из нас дается этот шанс, и важно не упустить его, спрятавшегося за пеленой обид.
Ранее Сергей Мурзин рассказал в интервью ФАН, как жил и творил режиссер Алексей Балабанов.