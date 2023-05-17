«Коллективный паразитизм»: Пригожин объяснил принцип действия бюрократической элиты

Российская бюрократическая элита действует по принципу коллективного паразитизма. Соответствующее заявление сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя публикации ряда Telegram-каналов, посвященных его деятельности в Бахмуте (Артемовске).
Авторы постов считают, что Пригожин якобы пытается реализовать свои политические амбиции. Создатель ЧВК «Вагнер» в свою очередь отметил, что позиция, представленная в соцсетях, является мнением коллективного разума бюрократической элиты. И российский истеблишмент пытается преподнести все так, будто он представляет опасность для власти.
«Это принцип коллективного паразита: когда ты чувствуешь опасность, нужно заявлять, что это была опасность более высокому уровню. Потому что более высокий уровень тебя должен от этой опасности защитить. Собственно говоря, так и действует бюрократическая элита: если ты их щиплешь, то они тут же говорят, что щипнули уровень над ними», — публикует аудиосообщение Пригожина его пресс-служба.
Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что бюрократическую элиту волнует лишь ее благосостояние, наличие места в этой паразитирующей цепочке и возможность заниматься самодурством.
Ранее Евгений Пригожин уже неоднократно заявлял, что у него полностью отсутствуют какие-либо политические амбиции.