«Коллективный паразитизм»: Пригожин объяснил принцип действия бюрократической элиты

Авторы постов считают, что Пригожин якобы пытается реализовать свои политические амбиции. Создатель ЧВК «Вагнер» в свою очередь отметил, что позиция, представленная в соцсетях, является мнением коллективного разума бюрократической элиты. И российский истеблишмент пытается преподнести все так, будто он представляет опасность для власти.