Представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила продление зерновой сделки

Ранее о продлении договора заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства заверил, что Турция будет прилагать все возможные усилия для полного выполнения зерновой сделки и поблагодарил российского президента Владимира Путина за поддержку в инициативах Анкары по этому вопросу. Также Эрдоган выразил благодарность главе киевского режима Владимиру Зеленскому «за конструктивное сотрудничество».