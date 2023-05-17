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Представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила продление зерновой сделки

Политика
Представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила продление зерновой сделки

Зерновая сделка была продлена на два месяца. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила эту информацию.

При этом перекосы в процессе выполнения сделки должны быть исправлены, отметила Захарова. Это необходимо сделать максимально быстро.

Ранее о продлении договора заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства заверил, что Турция будет прилагать все возможные усилия для полного выполнения зерновой сделки и поблагодарил российского президента Владимира Путина за поддержку в инициативах Анкары по этому вопросу. Также Эрдоган выразил благодарность главе киевского режима Владимиру Зеленскому «за конструктивное сотрудничество».
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