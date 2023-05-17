Пассажира самолета сняли с рейса Мурманск — Москва за шутку об опасном веществе в багаже

Полиция задержала пассажира рейса Мурманск — Москва, заявившего, что он провозит на борту самолета опасное вещество. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу.
Инцидент произошел в аэропорту Мурманска 17 мая. Мужчина, находившийся на борту воздушного судна после прохождения проверки, в диалоге с другим пассажиром заявил, что провозит с собой опасное вещество. Диспетчер контроля немедленно доложил об услышанном в дежурную часть полиции аэропорта.
На место происшествия вызвали специалистов с собаками для повторного досмотра самолета, пассажиров, ручной клади и багажа. Однако никакого опасного предмета или вещества правоохранители не обнаружили.
Неудачно пошутившего 69-летнего жителя Мурманска сняли с рейса и доставили в дежурную часть. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.
Ранее в Чите пенсионерка открыла аварийный люк самолета и задержала рейс в Москву до вечера.