Пассажира самолета сняли с рейса Мурманск — Москва за шутку об опасном веществе в багаже

Инцидент произошел в аэропорту Мурманска 17 мая. Мужчина, находившийся на борту воздушного судна после прохождения проверки, в диалоге с другим пассажиром заявил, что провозит с собой опасное вещество. Диспетчер контроля немедленно доложил об услышанном в дежурную часть полиции аэропорта.