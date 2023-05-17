Суд приговорил активиста Михаила Кригера к семи годам колонии за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд избрал меру наказания активисту Михаилу Кригеру по делу об оправдании терроризма. Его приговорили к семи годам колонии, сообщается в судебной инстанции.
Мужчина стал фигурантом уголовного дела после появления в 2020 году поста на личной странице в соцсети. В нем как раз и содержалась информация, указывающая на оправдание запрещенных законом действий.
Стоит отметить, что Кригера ранее привлекали к административной ответственности за неправомерные акции. Во время одного из судебных заседаний активист выражал поддержку Украине и выступал против СВО.
Ранее сообщалось, что в России предложили ужесточить наказание за совершение террористических актов. Пожизненное заключение также решили ввести в отношении помощников и тех, кто оправдывает теракты, сообщает Infox.ru.