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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о получении от России гарантии выхода судов из портов Николаев и Ольвия

Политика
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о получении от России гарантии выхода судов из портов Николаев и Ольвия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил от российской стороны гарантии беспрепятственного выхода турецких судов из украинских портов. Об этом лидер Анкары заявил 17 мая во время выступления, которое транслировали местные телеканалы.

По словам Эрдогана, «российские друзья» уведомили его, что не будут препятствовать выходу судов Турции из портов Николаев и Ольвия. Политик поблагодарил Россию за эти гарантии.

Незадолго до этого действующий президент Турции сообщил о продлении зерновой инициативы еще на два месяца. Эрдоган пообещал, что его государство будет прилагать все усилия для полного выполнения соответствующей сделки. Он также поблагодарил своего коллегу из России Владимира Путина за поддержку по данному вопросу.
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