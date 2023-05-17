Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о получении от России гарантии выхода судов из портов Николаев и Ольвия

Незадолго до этого действующий президент Турции сообщил о продлении зерновой инициативы еще на два месяца. Эрдоган пообещал, что его государство будет прилагать все усилия для полного выполнения соответствующей сделки. Он также поблагодарил своего коллегу из России Владимира Путина за поддержку по данному вопросу.