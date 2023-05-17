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Ирак и Ливан продлят топливное соглашение

Весь мир
Ирак и Ливан продлят топливное соглашение

Багдад согласился продлить топливное соглашение с Бейрутом, что позволит обеспечить Ливан необходимыми запасами энергетических ресурсов.

Этот шаг связан с тем, что ливанское правительство, столкнувшееся с экономическим кризисом, не может предоставить своим жителям достаточное количество электроэнергии. Поэтому в июле 2021 года Ирак предложил ежегодно предоставлять государству один миллион тонн мазута в обмен на различные услуги, например, медицинское обслуживание иракских граждан.

По данным канцелярии председателя правительства Ирака Мухаммада Шиа Ас-Судани, кабинет министров недавно одобрил увеличение количества поставляемого мазута на 50% — до 1,5 миллиона тонн. Члены организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) поддержали сделку между сторонами:

«В соответствии с братскими связями Ирака и его арабских партнеров Совет министров согласился удовлетворить потребности Ливана в ресурсах для работы электростанций».

К недостатку топлива в стране привел экономический кризис, начавшийся в 2019 году. Тогда национальная валюта неуклонно ослабевала, а американский доллар, который использовали в оплате наряду с лирой, исчезал с рынка. Стоимость продуктов питания возросла почти на 60%. По словам местных жителей, к такому исходу привела ошибочная политика Центрального банка страны и государственной власти в целом. Позже ситуацию усугубила гражданская война в соседней Сирии, откуда мигрировали 1,5 миллиона беженцев. Поэтому ливанцы выходили на протесты и митинги, а это еще больше дестабилизировало обстановку.

Сегодня стране необходима помощь соседних государств для урегулирования вопроса с нехваткой топлива. На данный момент электростанциям не хватает ресурсов для генерации электричества. Сейчас большинство домов Ливана оставляют без света на 22 часа каждый день, поэтому люди вынуждены использовать электрогенераторы.
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