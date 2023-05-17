Ирак и Ливан продлят топливное соглашение

К недостатку топлива в стране привел экономический кризис, начавшийся в 2019 году. Тогда национальная валюта неуклонно ослабевала, а американский доллар, который использовали в оплате наряду с лирой, исчезал с рынка. Стоимость продуктов питания возросла почти на 60%. По словам местных жителей, к такому исходу привела ошибочная политика Центрального банка страны и государственной власти в целом. Позже ситуацию усугубила гражданская война в соседней Сирии, откуда мигрировали 1,5 миллиона беженцев. Поэтому ливанцы выходили на протесты и митинги, а это еще больше дестабилизировало обстановку.