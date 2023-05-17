Режиссер «Ирландца» и «Волка с Уолл-стрит» Скорсезе заявил, что не успеет реализовать свои планы до смерти

Известный голливудский 80-летний режиссер Мартин Скорсезе заявил, что у него все еще много идей и планов для реализации. При этом, он опасается, что не успеет воплотить их все в жизнь до своей смерти, пишет издание Deadline.
Режиссер напомнил слова японского коллеги Акиры Куросавы. Последний после получения «Оскара» сказал, что поздно начал понимать, каким, в принципе, может и должно быть настоящее кино. По словам Скорсезе, он наконец-то понял, что имел тогда в виду мэтр японского и мирового синематографа.
Другому популярному и весьма уважаемому голливудскому кинодеятелю Майклу Дугласу на 76-м Каннском кинофестивале вручат почетную «Золотую пальмовую ветвь», передает RT.