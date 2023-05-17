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Рэперы Молодой Платон, Blago White и Pinq попросили прощения за свои треки у офиса Лиги безопасного интернета

Общество
Рэперы Молодой Платон, Blago White и Pinq попросили прощения за свои треки у офиса Лиги безопасного интернета

Рэперы Blago White, 10age, Uglystephan, Молодой Платон, Шайни, Pinq и стримерша Tenderlybae попросили прощения за свои треки у офиса Лиги безопасного интернета (ЛБИ). Артисты также пообещали убрать из своего творчества все непристойное и противозаконное.

Ребята пообещали вовсе убрать или хотя бы «запикать» в своих треках все, что не соответствует законам РФ и нормам морали, а также более культурно вести себя в ходе прямых трансляций. Кроме того, артисты заявили о намерении бороться с распространением наркотиков в России, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее руководитель ЛБИ Екатерина Мизулина потребовала отменить концерты рэп-исполнителя Loqiemean. По ее словам, организация и проведение таких мероприятий нарушают защищаемые конституцией права и интересы детей.
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