Рэперы Молодой Платон, Blago White и Pinq попросили прощения за свои треки у офиса Лиги безопасного интернета

Ребята пообещали вовсе убрать или хотя бы «запикать» в своих треках все, что не соответствует законам РФ и нормам морали, а также более культурно вести себя в ходе прямых трансляций. Кроме того, артисты заявили о намерении бороться с распространением наркотиков в России, сообщает Telegram-канал Mash.