Дрессировщик Эдгард Запашный назвал работу президента самой сложной профессией в мире

Член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, народный артист России Эдгард Запашный в интервью блогеру Лилии Абрамовой рассказал, что считает должность главы государства самой сложной профессией в мире из-за больших «возможностей и ответственности».
По его словам, править страной – это «не игрушки». Запашный подчеркнул, что разговоры о том, что прямо сейчас он готов предложить свою кандидатуру на пост президента, являются «определенной формой глупости».
«А вот если когда-то я буду понимать, что сейчас слишком большая вероятность, что придут к власти люди с совершенно другим настроением, что курс страны может измениться на 180 градусов, и мы можем привести к власти "навальнят", … то тогда я попру», — объяснил артист.
Помимо этого, Запашный не согласен со стереотипом, что актеры или другие деятели культуры не могут возглавить государство. В пример он приводит 40-го лидера США, актера Рональда Рейгана, который, по его словам, является «одним из самых уважаемых американских президентов как внутри страны, так и в мире».
Ранее о тяжелом рабочем графике главы российского государства Владимира Путина рассказал оператор, который был вместе с ним в поездке в новые регионы России. По его словам, президент не спал порядка 23 часов.