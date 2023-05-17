Дрессировщик Эдгард Запашный назвал работу президента самой сложной профессией в мире

Помимо этого, Запашный не согласен со стереотипом, что актеры или другие деятели культуры не могут возглавить государство. В пример он приводит 40-го лидера США, актера Рональда Рейгана, который, по его словам, является «одним из самых уважаемых американских президентов как внутри страны, так и в мире».