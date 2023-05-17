Представитель МИД Захарова заявила об антироссийском курсе в правилах допуска тяжелоатлетов РФ к соревнованиям

Выработанные Международной федерацией тяжелой атлетики правила допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям являются проявлением антироссийского курса. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Исполнительный комитет организации 12 мая принял решение допустить российских и белорусских тяжелоатлетов до соревнований в нейтральном статусе. При этом спортсмены должны выступать в форме однотонного серого цвета, без национальной символики.
По словам Захаровой, такие требования являются очередным проявлением антироссийского курса, который диктует прозападная конъюнктура. Она также сравнила подобные правила с формой сегрегации, нарушающей олимпийские принципы.
Ранее апелляционный трибунал Международного параолимпийского комитета отменил отстранение ПКР в организации. Как сообщает INFOX, причиной для этого стали процессуальные нарушения.