Крупный пожар произошел в малайзийском торговом центре Mid Valley Megamall

В малайзийском торговом центре Mid Valley Megamall произошел крупный пожар. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и спустя какое-то время потушили возгорание, сообщает местный портал malaymail.com.
До этого очевидцы сняли пожар в ТЦ на видео. На размещенных в соцсети кадрах видно, что из здания Mid Valley Megamall вырываются пламя и черные клубы дыма.
Представители пожарно-спасательного управления Куала-Лумпура подтвердили, что к настоящему моменту возгорание ликвидировано. По данным ведомства, пламя вспыхнуло в трансформаторном помещении, прилегающем к восточному фасаду здания ТЦ.
Ранее стало известно, что в порту турецкой Антальи произошел пожар. Очевидцы рассказали о столбе черного дыма над одним из ангаров неподалеку от Лимана, сообщал «Царьград».