Переписывание истории с каждым днем становится все более масштабным явлением: новые учебники, новые названия, новые слова — все, чтобы стереть любые напоминания о том, что Западу хочется поскорее забыть. В новом выпуске проекта «Зона» ведущий Руслан Китайгородский расскажет, о чем сейчас модно не помнить.
Празднование 9 Мая в 2023 году стало действительно запоминающимся событием, потому что на Украине вместо Дня Победы отметили День Европы. Также страну в этот день еще посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а в качестве подарка у нее с собой был анонс 11-го пакета санкций против России.
Кроме того, в этом году в Польше российской делегации традиционно помешали возложить венки на мемориальном кладбище советским воинам. Тут так же не обошлось без переименований, но на этот раз названия лишился Калининград — поляки его переименовали в «Крулевец». Литовцам эта идея пришлась тоже по душе, поэтому местные депутаты предложили переименовать российский город в «Караляучус».
Какие Запад пытается стереть из истории неудобные факты? Зачем американцы решили переименовать одну из своих военных баз? Все подробности — в новом выпуске проекта ФАН «Зона».