«Зона переименования». Переписывание истории набирает обороты

Кроме того, в этом году в Польше российской делегации традиционно помешали возложить венки на мемориальном кладбище советским воинам. Тут так же не обошлось без переименований, но на этот раз названия лишился Калининград — поляки его переименовали в «Крулевец». Литовцам эта идея пришлась тоже по душе, поэтому местные депутаты предложили переименовать российский город в «Караляучус».