Изнасилованная 16-летняя москвичка из мести ударила ножом в шею обидчика

Парень получил удар ножом шею от 16-летней жительницы Москвы, которую молодой человек изнасиловал полгода назад. Девушка объяснила свой поступок желанием отомстить.
Несовершеннолетняя пришла в гости к парню, проживающему на улице Маршала Тухачевского. Во время встречи между ними произошел конфликт, в ходе которого москвичка взяла нож и нанесла удар молодому человеку. Врачам удалось спасти пострадавшего.
Во время осмотра полицейскими места происшествия были обнаружены оружие, химические вещества. Также там оказались пистолет, электрошокер и другие предметы. В конечном итоге, парень стал фигурантом уголовного дела по статье об изнасиловании несовершеннолетней.
Ранее сообщалось, что во время выступления в Великом Новгороде блогер Сатья Дас нанес несколько ударов зрительнице. Этому предшествовала ругань женщины в сторону коуча, передает Infox.ru.