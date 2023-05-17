Жителя Самары по вине приятеля задержали за контрабанду наркотиков

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни проявили похвальную бдительность.
Как пояснили в ведомстве, мужчина был задержан в момент получения посылки из Испании, содержавшей запрещенные таблетки с наркотическими психотропными свойствами. Выяснилось, что получатель просто выполнял просьбы знакомого, заказавшего таблетки через интернет, сообщает «АиФ-Самара».
В связи с правонарушением было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном и особо крупном размерах».Его материалы уже направлены в следственное управление Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.