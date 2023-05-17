Суд оставил в силе экстремистский статус движения «Весна»

Представители прокуратуры сочли, что деятельность движения направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя. Для достижения данных целей лидеры движения использовали различные политические технологии, в том числе проведение массовых незаконных акций с применением насилия в сторону правоохранителей.