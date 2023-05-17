Суд оставил в силе экстремистский статус движения «Весна»

В Санкт-Петербурге первый апелляционный суд оставил в силе экстремистский статус «Молодежного демократического движения "Весна"» (организация призвана иноагентом на территории РФ).
Данное решение суда означает запрет деятельности данного движения в России. Ранее Минюст внес «Весну» в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента. Росфинмониторинг добавил организацию в перечень террористов и экстремистов, а прокуратура приостановила деятельность движения до рассмотрения иска судом.
Представители прокуратуры сочли, что деятельность движения направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя. Для достижения данных целей лидеры движения использовали различные политические технологии, в том числе проведение массовых незаконных акций с применением насилия в сторону правоохранителей.
Ранее сотрудники прокуратуры пришли с проверкой в Европейский университет в Петербурге. По некоторым данным, мероприятия были связаны с экстремизмом.