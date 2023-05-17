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Глава минобороны Великобритании ответил одной фразой на возможность вступления Украины в НАТО

Политика
Глава минобороны Великобритании ответил одной фразой на возможность вступления Украины в НАТО

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в ходе пресс-конференции заявил, что прямо сейчас невозможно говорить о членстве Украины в НАТО, пока на территории страны продолжается конфликт.

«Не прямо сейчас, не сейчас», — сказал британский министр.

Он добавил, что на данный момент для Киева самая важная задача — создать постконфликтную устойчивость. Только после этого члены Североатлантического альянса смогут решить дальнейшую судьбу Украины по поводу времени ее потенциального вхождения в НАТО.

До этого военные Соединенного Королевства решили передать на вооружение ВСУ ударные БПЛА дальностью 200 км. В России негативно отнеслись к этому решению Британии, информирует «Царьград».
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