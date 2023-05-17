Мелкие студии энергичнее сотрудничают с Россией на фоне ухода больших кинокомпаний

Так, уход больших кинокомпаний с рынка позволил активно развиваться малым студиям и их проектам, поскольку в данной сфере теперь для них отсутствует серьезная конкуренция. Отечественный рынок кинематографии в настоящее время открыл окно широких возможностей для стремительного развития кинобизнеса, что делает его выгодным в глазах потенциальных партнеров.