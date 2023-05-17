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Мелкие студии энергичнее сотрудничают с Россией на фоне ухода больших кинокомпаний

Общество
Мелкие студии энергичнее сотрудничают с Россией на фоне ухода больших кинокомпаний

Большое число крупных зарубежных кинокомпаний начале 2022 года временно приостановили свою деятельность на территории Российской Федерации. Это событие оказалось выгодным для небольших киностудий.

Как информирует издание «Питерские заметки», в то же время после ухода крупных компаний независимые студии продолжают функционировать в России и даже пользуются в сложившейся ситуации определенными преимуществами.

Так, уход больших кинокомпаний с рынка позволил активно развиваться малым студиям и их проектам, поскольку в данной сфере теперь для них отсутствует серьезная конкуренция. Отечественный рынок кинематографии в настоящее время открыл окно широких возможностей для стремительного развития кинобизнеса, что делает его выгодным в глазах потенциальных партнеров.
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