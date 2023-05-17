Хоругвь из Соловецкого монастыря вернулась в главный храм Росгвардии в Балашихе

Священное знамя вернулось с зоны проведения специальной военной операции в Князь-Владимирский храм в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Православная святыня была расшита мастером в подворье Соловецкого монастыря в Кеми. После этого, настоятель игумен отец Семион передал священное знамя росгвардейцам, находящимся в зоне проведения боевых действий.
Завершив свой путь к позициям военнослужащих, хоругвь вернулась в храм в Балашихе. Боевое православное знамя будет находиться в главном святилище Росгвардии, где каждый верующий сможет помолиться перед ним. Помимо этого, святыня станет основным атрибутом богослужений в районах выполнения войсками национальной гвардии боевых задач.
Ранее подаренную президентом России Владимиром Путиным икону с образом «Спаса Нерукотворно» доставили танковому батальону «Август». Лик считается покровителем российских военнослужащих, он принес великие победы.