Хоругвь из Соловецкого монастыря вернулась в главный храм Росгвардии в Балашихе

Завершив свой путь к позициям военнослужащих, хоругвь вернулась в храм в Балашихе. Боевое православное знамя будет находиться в главном святилище Росгвардии, где каждый верующий сможет помолиться перед ним. Помимо этого, святыня станет основным атрибутом богослужений в районах выполнения войсками национальной гвардии боевых задач.