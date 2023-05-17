Десятилетний сын менеджера «Газпрома» отдал мошеннице украшения и сбережения родителей и остался без игр на неделю

Учащийся в третьем классе сын менеджера «Газпром газнадзора» отдал позвонившей на городской телефон мошеннице денежные сбережения и элитные ювелирные украшения своих родителей. Преступница представилась мальчику «сотрудницей» МВД.
Десятилетний мальчик 15 мая остался дома один. Мать ребенка в этот момент пребывала на работе, а отец уехал в командировку.
Злоумышленница позвонила на городской телефон именно в этот день, представившись «сотрудницей» МВД. Она рассказала третьекласснику, что якобы случайно сбила пешехода и для его спасения нужны деньги. История впечатлила десятилетнего мальчика и он по наставлению преступницы собрал ценные вещи из родительского сейфа в чемодан, который позже передал «курьеру».
После этого мошенница снова позвонила третьекласснику и заявила, что этого мало для «спасения» сбитого пешехода. В этот момент старший брат ребенка вернулся домой, прервал телефонную беседу со злоумышленницей и сообщил обо всем родителям. Мать семейства написала заявление в полицию, а младшего сына оставила на неделю без компьютерных игр и интернета.
Всего злоумышленникам удалось похитить таким образом 100 тысяч рублей наличными и еще около 500 тысяч элитными ювелирными изделиями. Среди украденных вещей оказались обручальные кольца супругов и серьги с сапфирами, передает Telegram-канал Mash.
Ранее алтайская пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей. Преступник представился сотрудником центрального аппарата МВД.