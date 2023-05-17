Десятилетний сын менеджера «Газпрома» отдал мошеннице украшения и сбережения родителей и остался без игр на неделю

После этого мошенница снова позвонила третьекласснику и заявила, что этого мало для «спасения» сбитого пешехода. В этот момент старший брат ребенка вернулся домой, прервал телефонную беседу со злоумышленницей и сообщил обо всем родителям. Мать семейства написала заявление в полицию, а младшего сына оставила на неделю без компьютерных игр и интернета.