Избитая супруга бывшего возлюбленного балерины Волочковой содержала семью, гадая на картах таро

По его словам, молодой жене Кузнецова, который избил ее до состояния комы, 28 лет. Пострадавшая не брала фамилию супруга и жила под фамилией Павлова. Несмотря на юный возраст, девушка прилично зарабатывала в сфере оказания эзотерических услуг.