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Избитая супруга бывшего возлюбленного балерины Волочковой содержала семью, гадая на картах таро

Происшествия
Избитая супруга бывшего возлюбленного балерины Волочковой содержала семью, гадая на картах таро

Новая супруга экс-возлюбленного прославленной балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова зарабатывала на жизнь гаданием на картах таро. Пострадавшая от рукоприкладства мужчины девушка обеспечивала и себя, и супруга, сообщает источник ФАН.

По его словам, молодой жене Кузнецова, который избил ее до состояния комы, 28 лет. Пострадавшая не брала фамилию супруга и жила под фамилией Павлова. Несмотря на юный возраст, девушка прилично зарабатывала в сфере оказания эзотерических услуг.

Анастасия Павлова гадала на картах таро, и, по данным источника ФАН, фактически содержала семью. Сложившаяся ситуация не устраивала молодую женщину, что и приводило к регулярным конфликтам между супругами.

Ранее сообщалось, что бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов избил новую супругу после признания женщины в измене. По словам соседей пары, в семье царили постоянные разногласия и скандалы.
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