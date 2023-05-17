Представители РФ и Эфиопии подписали меморандум о сотрудничестве верхних палат парламента

Ранее Матвиенко провела рабочую встречу с представителем Национального переходного совета Республики Мали Маликом Дио. Она акцентировала внимание на том, что Москва, как и Бамако, не приемлет политику диктата и шантажа, а также «двойные стандарты» навязываемые Западом.