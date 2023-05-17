Представители РФ и Эфиопии подписали меморандум о сотрудничестве верхних палат парламента

Москва, 17 мая. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и ее коллега из Эфиопии Агеньеху Тешагер подписали меморандум о сотрудничестве верхних палат парламента.
Основной темой рабочей встречи дипломатов стало укрепление связей двух государств. Спикер СФ отметила, что на протяжении 125 лет республика является одним из ключевых партнеров РФ на Черном континенте.
Матвиенко поблагодарила эфиопского представителя за решение предоставить российскому ведомству статус наблюдателя в Африканском парламентском союзе. Кроме того, глава СФ отметила эффективное взаимодействие стран на различных международных площадках и высоко оценила независимое мнение Эфиопии во внешней политике.
Также Спикер СФ выразила надежду на участие делегации республики в предстоящем саммите «Россия — Африка», на полях которого политики и бизнесмены смогут наладить двухстороннее сотрудничество. В своем ответном слове Тешагер подтвердил участие страны в форуме.
Ранее Матвиенко провела рабочую встречу с представителем Национального переходного совета Республики Мали Маликом Дио. Она акцентировала внимание на том, что Москва, как и Бамако, не приемлет политику диктата и шантажа, а также «двойные стандарты» навязываемые Западом.