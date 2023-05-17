На страже чистоты: какой алгоритм уборки дома является правильным и чем вредны «народные» моющие средства

Уборка дома только на первый взгляд кажется делом простым и незатейливым. В действительности существует ряд правил, которые облегчают этот процесс. О них и о том, какие места в жилище выдают нерадивую хозяйку, корреспонденту ФАН рассказала руководитель клининговой компании «Мой Сервис» Ксения Козловская.
По словам специалиста, нередко отсутствие плана качественной уборки препятствует ее проведению. На самом деле, основное правило — проводить уборку сверху вниз, чтобы пыль не оседала на вымытую поверхность, и начинать с самой дальней комнаты по направлению к выходу, объяснила она.
«В ходе уборки не следует игнорировать потолки и стены. Для чистки этих поверхностей лучше использовать «мопы». Это специальные насадки для щетки или швабры. Обратную сторону мопа можно использовать для мытья пола», — рассказала она.
Отдельно стоит сказать и об уборке санузла и ванной. По словам Козловской, именно эти места выдают неумелую хозяйку. К уборке в данной зоне надо подходить с вниманием, но без излишнего труда и денежных расходов. Для того чтобы привести ее в порядок достаточно обычных моющих средств, но главное — это в дальнейшем поддерживать наведенную чистоту.
«В душевой кабине всегда образуется налет, как и на кране. После купания следует протирать тряпочкой краны и стены душевой кабинки, чтобы не доводить до налета, который удалить уже не так будет просто. Будьте аккуратны с применением активных веществ они могут испортить хром на сантехнике. В целом, холодная вода и небольшое количество обычного моющего средства — лучший метод для промывки кранов», — считает она.
Также специалист предостерегла от использования «старых-проверенных» средств для уборки, например, соды с уксусом. Да, такая смесь действительно является популярным и достаточно действенным подручным средством, с помощью которого можно очистить различные предметы интерьера: мягкую мебель, ковры, бытовую технику, посуду и многое другое, признала она. Однако комбинация карбоната натрия и уксуса небезопасна для здоровья: в результате гашения соды кислотой образуется вода, соль и выделяется углекислый газ.
«Повышение концентрации диоксида углерода в воздухе оказывает негативное воздействие на организм человека, находящегося в помещении, где проводится уборка: увеличивается глубина и частота дыхания; возникает чувство слабости, головокружения, тошноты; происходит сужение бронхов, наблюдается спазм голосовой щели; снижается концентрация внимания. При длительном нахождении в плохо вентилируемой комнате с избыточным содержанием в воздухе углекислого газа происходят негативные изменения в кровеносной и центральной нервной системах, что может спровоцировать обморок», — предупредила Козловская.
Отдельного внимания, по ее словам, заслуживает клининговый инвентарь: тех же тряпок для уборки должно быть несколько — для каждого вида уборки свое полотно. Чтобы не перепутать их между собой, лучше выбрать тряпочки разного цвета. Синего цвета — для общей уборки поверхностей, а также мебели. Зеленого — для кухни и столовой. Желтого — для очистки санитарных поверхностей, раковин, ванн, душевых кабин, плитки. Красного цвета — для мытья унитазов, писсуаров, биде, полов и черного — для уборки систем вентиляции.
Она также рекомендовала активно использовать увлажнители или очистители воздуха, поскольку они неплохо помогают поддерживать чистоту, минимизируя распространение пыли.
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