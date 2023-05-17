На страже чистоты: какой алгоритм уборки дома является правильным и чем вредны «народные» моющие средства

Отдельного внимания, по ее словам, заслуживает клининговый инвентарь: тех же тряпок для уборки должно быть несколько — для каждого вида уборки свое полотно. Чтобы не перепутать их между собой, лучше выбрать тряпочки разного цвета. Синего цвета — для общей уборки поверхностей, а также мебели. Зеленого — для кухни и столовой. Желтого — для очистки санитарных поверхностей, раковин, ванн, душевых кабин, плитки. Красного цвета — для мытья унитазов, писсуаров, биде, полов и черного — для уборки систем вентиляции.