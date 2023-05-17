Сотрудники прокуратуры пришли с проверкой в Европейский университет в Петербурге

Согласно появившейся ранее информации, вуз проверяли «на экстремизм». Об этом рассказали источники сотрудникам Би-би-си. Надзорные органы решили изучить содержание научных работ и программ. Комиссия запросила темы диссертаций и личные дела аспирантов и магистрантов за 2020-2023 годы на четырех факультетах — антропологии, социологии, истории и политических наук.