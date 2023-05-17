Сотрудники прокуратуры пришли с проверкой в Европейский университет в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники прокуратуры пришли в Европейский университет с проверкой, сообщили в образовательном учреждении. Надзорная организация проконтролирует исполнение законодательства об образовании.
Согласно предоставленной информации, поводом для проверки стало обращение гражданина. Комиссии нужно было проверить документацию по учебному процессу, в том числе работы магистров и аспирантов.
Представители университета заявили, что сотрудникам прокуратуры уточнили вопрос исполнения законодательства об образовании. Проверка прошла в выездном формате. В данный момент учебное заведение работает в обычном режиме, занятия ведутся по расписанию.
Согласно появившейся ранее информации, вуз проверяли «на экстремизм». Об этом рассказали источники сотрудникам Би-би-си. Надзорные органы решили изучить содержание научных работ и программ. Комиссия запросила темы диссертаций и личные дела аспирантов и магистрантов за 2020-2023 годы на четырех факультетах — антропологии, социологии, истории и политических наук.
Ранее Евразийский научно-образовательный центр подписал соглашение о сотрудничестве с ИТМО. Совместными усилиями партнеры намерены сформировать эффективную систему подготовки кадров для решения крупных научно-технологических задач.