Политолог Дудаков: Момент для начала дружбы с «глобальным Югом» Запад уже упустил

По данным западных СМИ, «Большая семерка» совместно с странами Евросоюза готовится развернуть планы по привлечению не западных государств к глобальной «битве предложений» с Пекином и Москвой. Как считает политолог-американист Малек Дудаков, развитие партнерства Запада со странами «глобального Юга» несколько запоздало.
По данным агентства Bloomberg, «Большая семерка» и ЕС заняты разработкой стратегии, которая позволит им убедить в выгодности сотрудничества те государства, которые занимают нейтральную позицию в противостоянии Запада с Россией и Китаем. Планы западных государств касаются ЮАР, Бразилии, Вьетнама и Казахстана. По данным источников агентства, среди целей новой программы — взаимодействие на высоком уровне, координация между инфраструктурными проектами, а также индивидуальные «планы действий» для каждой страны, выбранной в качестве «ключевого партнера».
«Этот шаг равносилен признанию того, что дипломатия Китая и его щедрые инвестиции в инфраструктуру, вместе с поставками Россией оружия, ядерно-энергетических технологий и удобрений, побеждают призывы Запада», — заявило агентство. При этом эксперты признают, что ради победы в этой «битве идей» страны «Большой семерки» готовы «закрыть глаза» на приверженность новых партнеров демократическим ценностям — в пользу усиления сотрудничества сферах торговли и безопасность.
По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, есть опасения, что со многими из «новых партнеров» момент для начала дружбы Запад уже упустил.
«В «Большой семерке» хотят сделать упор на взаимодействие с не западными странами — в рамках глобального противостояния с РФ и Китаем. Среди приоритетных партнеров лидеры G7 видят Индию, Бразилию, Вьетнам, ЮАР и Казахстан. Однако ситуацию для коллективного Запада осложняет то, что «ястребы» в западных элитах уже вовсю обвиняют Бразилию в поддержке Москвы, а ЮАР — в поставках вооружений в Россию, — отметил аналитик. — С недавних пор начал резко обостряться кризис и в отношениях с Индией. Недавно глава МИД ЕС Жозеп Боррель жестко потребовал от Нью-Дели сократить закупки российской нефти. Ирония в том, что затем эти энергоносители поставляются в саму Европу, которая без дизеля и авиатоплива из Индии быстро окажется на пороге энергетического кризиса».
Дудаков напомнил — Россия уже стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, и за год с начала украинского кризиса экспорт нефти вырос с миллиона баррелей в месяц до 62 миллионов.
«На Западе боятся открыто грозить санкциями Индии, ведь это может привести к выходу страны из антикитайского блока QUAD — саммит которого, кстати, накануне был отменен по инициативе США. К тому же именно в Индию крупнейшие западные компании теперь переносят свои фабрики и заводы из Китая. В целом, на Западе надеялись превратить Нью-Дели в «экономический таран» против Пекина, однако нынешний конфликт из-за России грозит провалом этим планам», — указал эксперт.
Не менее сложно обстоят дела и во взаимоотношениях коллективного Запада с Вьетнамом, считает он.
«В целом, Ханой совсем не против размещать у себя переносимые из Китая производства. Но при этом вьетнамцы совершенно не намерены идти на какие-либо конфликты с Пекином, и продолжают активное экономическое сотрудничество с ним, — отметил политический эксперт. — Дипломаты из стран «глобального Юга» прямо заявляют — ситуация в мире за последние годы резко изменилась. Западные страны потеряли многие из рычагов давления на остальной мир. И теперь они в большей степени нуждаются в поддержке «глобального Юга», чем наоборот. Таким образом, у не западных стран появилась возможность навязывать США и Европе свою волю. И такое происходит все чаще — например, в плане требований выплаты репараций за прошлые обиды и унижения. А многие неудачи в политике Запада объясняются тем, что его лидерам крайне непривычно оказываться в положении просителей».
Напомним, по данным агентства Reuters, лидеры стран G7 планируют на предстоящем 21-23 мая саммите в Японии ужесточить санкции против Москвы. Новые меры будут направлены на ограничение экспорта в РФ товаров, «способных приносить пользу российской армии». По данным агентства, меры, о которых планируется объявить в ходе форума, нацелены на ограничение торговли, которая «поддерживает ВС России». Кроме того, новые шаги G7 будут направлены на то, чтобы предотвратить «уклонение от санкций с участием третьих стран», а также на «подрыв будущего производства энергии в России».