Политолог Дудаков: Момент для начала дружбы с «глобальным Югом» Запад уже упустил

Напомним, по данным агентства Reuters, лидеры стран G7 планируют на предстоящем 21-23 мая саммите в Японии ужесточить санкции против Москвы. Новые меры будут направлены на ограничение экспорта в РФ товаров, «способных приносить пользу российской армии». По данным агентства, меры, о которых планируется объявить в ходе форума, нацелены на ограничение торговли, которая «поддерживает ВС России». Кроме того, новые шаги G7 будут направлены на то, чтобы предотвратить «уклонение от санкций с участием третьих стран», а также на «подрыв будущего производства энергии в России».