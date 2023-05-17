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Дрессировщик Эдгард Запашный объяснил свой статус холостяка отсутствием «подходящего момента» для предложения

Общество
Дрессировщик Эдгард Запашный объяснил свой статус холостяка отсутствием «подходящего момента» для предложения

За всю свою сознательную жизнь генеральный директор Большого Московского государственного цирка, 46-летний народный артист РФ Эдгард Запашный так и не сделал предложение руки и сердца кому-то из своих бывших гражданских жен.

В разговоре с блогером, ведущей проекта «Откровенно с Татаркой» Лилией Абрамовой артист признался, что все же чувствует «угрызение совести» за то, что не предложил выйти за него замуж той же цирковой артистке Елене Петриковой, с которой дрессировщик прожил долгих 13 лет. Также, по его словам, он ощущает сожаление, что не сделал предложение фитнес-тренеру Ольге Денисовой, которая родила ему двух дочерей — Стефанию и Глорию.

«Все будет, я женюсь», — пообещал Запашный.

Запашный рассказал, что ждет подходящего момента «здесь, сейчас и сегодня», с наступлением которого он будет готов пойти в загс. Кроме того, он признался, что сейчас вновь испытывает трепетные чувства любви к одной из представительниц прекрасного пола.

Ранее о своих неудачных попытках сохранить брак поведал российский актер Владимир Селиванов. По его словам, еще два года назад они с супругой поняли, что их совместная жизнь невозможна.
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