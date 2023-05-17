Дрессировщик Эдгард Запашный объяснил свой статус холостяка отсутствием «подходящего момента» для предложения

В разговоре с блогером, ведущей проекта «Откровенно с Татаркой» Лилией Абрамовой артист признался, что все же чувствует «угрызение совести» за то, что не предложил выйти за него замуж той же цирковой артистке Елене Петриковой, с которой дрессировщик прожил долгих 13 лет. Также, по его словам, он ощущает сожаление, что не сделал предложение фитнес-тренеру Ольге Денисовой, которая родила ему двух дочерей — Стефанию и Глорию.