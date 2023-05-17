Дрессировщик Эдгард Запашный объяснил свой статус холостяка отсутствием «подходящего момента» для предложения

За всю свою сознательную жизнь генеральный директор Большого Московского государственного цирка, 46-летний народный артист РФ Эдгард Запашный так и не сделал предложение руки и сердца кому-то из своих бывших гражданских жен.
В разговоре с блогером, ведущей проекта «Откровенно с Татаркой» Лилией Абрамовой артист признался, что все же чувствует «угрызение совести» за то, что не предложил выйти за него замуж той же цирковой артистке Елене Петриковой, с которой дрессировщик прожил долгих 13 лет. Также, по его словам, он ощущает сожаление, что не сделал предложение фитнес-тренеру Ольге Денисовой, которая родила ему двух дочерей — Стефанию и Глорию.
«Все будет, я женюсь», — пообещал Запашный.
Запашный рассказал, что ждет подходящего момента «здесь, сейчас и сегодня», с наступлением которого он будет готов пойти в загс. Кроме того, он признался, что сейчас вновь испытывает трепетные чувства любви к одной из представительниц прекрасного пола.
Ранее о своих неудачных попытках сохранить брак поведал российский актер Владимир Селиванов. По его словам, еще два года назад они с супругой поняли, что их совместная жизнь невозможна.