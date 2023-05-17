Политолог Александр Михайленко назвал финский забор на границе с РФ за €380 млн декорацией

По словам Михайленко, в то же время на прагматичность контактов руководства Хельсинки и Москвы новая стена никак не повлияет. Поскольку она является только символическим жестом, показывающим военному блоку и ЕС, что политическая элита Финляндии готова следовать заданному курсу в угоду партнерам, подчеркнул специалист.