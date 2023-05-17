Политолог Александр Михайленко назвал финский забор на границе с РФ за €380 млн декорацией

Финляндская Республика готова заплатить 380 млн евро за установку забора на границе с РФ, чтобы показать свою верность идеалам НАТО и усилить в стране антироссийские веяния. Об этом заявил доктор политических наук, профессор Александр Михайленко.
Как пишет издание Pravda.Ru, в настоящее время в Финляндии культивируется антироссийский настрой среди простых жителей и политических элит, заметил профессор. Недавнее принятие республики в Североатлантический альянс только обостряет ситуацию. Так, на фоне общего психоза у финских элит возникла необходимость в демонстрации каких-то декоративных вещей и ритуальных действий, добавил эксперт.
По словам Михайленко, в то же время на прагматичность контактов руководства Хельсинки и Москвы новая стена никак не повлияет. Поскольку она является только символическим жестом, показывающим военному блоку и ЕС, что политическая элита Финляндии готова следовать заданному курсу в угоду партнерам, подчеркнул специалист.