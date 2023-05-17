Власти Уганды нарастят темпы разработки нефтяных месторождений республики

Кампала, 17 мая. Власти Уганды начнут разработку нефтяных месторождений на блоке Турако и расширят потенциал отраслевых исследований в зоне Канйватаба.
Собственные возможности африканского государства, а также его сотрудничество с зарубежными компаниями позволит расширить деятельность республиканских предприятий по добыче черного золота. Согласно новому плану руководства страны, разведывательные работы будут развернуты на четыре года.
Министр энергетики Уганды Рут Нанкабирва высоко оценила важность развития отрасли. Ожидается, что разработка месторождений углеводородов на новых участках начнется к 2025 году.
«Эта деятельность знаменует собой значительную веху в развитии нефтегазового сектора республики. Она подчеркивает приверженность правительства к работе с различными заинтересованными сторонами в этом секторе для обеспечения устойчивого управления полезными ископаемыми», — прокомментировала чиновник.
Ранее правительство Уганды анонсировало создание Национальной электроэнергетической компании (UNECL). Планируется, что новая организация будет государственно-частным партнерством и усилит контроль Кампалы над производством, передачей и распределением ресурсов.