Силы быстрого реагирования Судана объявили о захвате более 700 военнослужащих армии

Суданская армия, которая утверждает, что контролирует ситуацию на местах в Хартуме, пока не прокомментировала данное заявление. Примечательно, что представители вооруженного конфликта смогли на днях достичь первоначального соглашения, предусматривающего защиту гражданского населения в условиях боевых действий. Это произошло в ходе переговоров в Джидде.