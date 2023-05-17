Силы быстрого реагирования Судана объявили о захвате более 700 военнослужащих армии

Хартум, 17 мая. Силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили о том, что им удалось захватить более 700 и убить несколько десятков военнослужащих Вооруженных сил. Это произошло 16 мая во время ожесточенных столкновений в Северном Хартуме.
Согласно сообщению, опубликованному на странице СБР в соцсети, армейские подразделения хотели совершить неожиданную атаку на бойцов, дислоцированных в данном районе.
«Силы путчистов и деятелей бывшего режима попытались на рассвете застать врасплох сосредоточение наших подразделений в Северном Хартуме. Бойцы СБР смело и решительно противостояли агрессору и смогли вернуться на исходные позиции», — говорится в сообщении.
Кроме того, Силам быстрого реагирования удалось в Северном Хартуме установить контроль над несколькими военными объектами, включая лагерь Ас-Савака. В настоящее время подразделения СБР занимаются подсчетом захваченной в данных пунктах боевой техники.
Суданская армия, которая утверждает, что контролирует ситуацию на местах в Хартуме, пока не прокомментировала данное заявление. Примечательно, что представители вооруженного конфликта смогли на днях достичь первоначального соглашения, предусматривающего защиту гражданского населения в условиях боевых действий. Это произошло в ходе переговоров в Джидде.