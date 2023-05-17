Бывший муж балерины Волочковой Сергей Кузнецов избил новую супругу после признания женщины в измене

Осознав свой поступок, Кузнецов сбежал. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали дебошира. По словам источника ФАН, в новой семье экс-супруга звезды балета давно царил разлад. Влюбленные поженились в декабре 2022 года — непродолжительное время они жили счастливо. Потом между Сергеем Кузнецовым и его новой женой Анастасией все чаще стали возникать разногласия, перерастающие в настоящие скандалы. Соседи пары подтвердили, что часто слышали, как супруги ссорились.