Бывший муж балерины Волочковой Сергей Кузнецов избил новую супругу после признания женщины в измене

Стали известны подробности конфликта в семье бывшего мужа известной балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова. Новая супруга мужчины призналась ему в измене, после чего разгневанный гражданин вспылил и избил жену, сообщает источник ФАН.
Осознав свой поступок, Кузнецов сбежал. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали дебошира. По словам источника ФАН, в новой семье экс-супруга звезды балета давно царил разлад. Влюбленные поженились в декабре 2022 года — непродолжительное время они жили счастливо. Потом между Сергеем Кузнецовым и его новой женой Анастасией все чаще стали возникать разногласия, перерастающие в настоящие скандалы. Соседи пары подтвердили, что часто слышали, как супруги ссорились.
Ранее сообщалось, что бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой сильно избил свою новую жену в квартире в Бауманском районе Москвы. В результате приступа домашнего насилия женщина получила серьезные травмы, сейчас она находится в коме.