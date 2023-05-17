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Сборные Таиланда и Индонезии устроили массовую драку во время финального матча по футболу

Общество
Сборные Таиланда и Индонезии устроили массовую драку во время финального матча по футболу

Массовая драка между футболистами сборных Таиланда и Индонезии случилась в ходе финальной игры по футболу в рамках 32-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games) в Пномпене, информирует тайская газета Bangkok Post.

Команды закончили основное время матча с ничейным счетом 2:2. В дополнительное время сильнее оказалась команда Индонезии, которая смогла за дополнительные 30 минут забить еще 3 раза, разгромив соперника — 5:2. Правда, после массовой драки в проигравшей команде Таиланда осталось всего 8 игроков — троим удаленным футболистам предъявили красную карточку, тогда как у индонезийцев удалили только одного спортсмена.

«Одним из удаленных был вратарь тайской сборной. Он получил красную карточку после того, как пробежал половину поля, чтобы присоединиться к драке, и нанес сопернику удар в прыжке», — напечатали в СМИ.

В среду, 17 мая, в Футбольной ассоциации Таиланда принесли официальные извинения за ЧП, пообещав провести тщательное расследование инцидента.

Другой неприятный случай на футбольном поле случился в Москве, где гастарбайтеры выгнали играющих детей со спортплощадки. Не удивительно, что за юных москвичей по-мужски вступились их взрослые отцы, информирует издание «Царьград».
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