Сборные Таиланда и Индонезии устроили массовую драку во время финального матча по футболу

Команды закончили основное время матча с ничейным счетом 2:2. В дополнительное время сильнее оказалась команда Индонезии, которая смогла за дополнительные 30 минут забить еще 3 раза, разгромив соперника — 5:2. Правда, после массовой драки в проигравшей команде Таиланда осталось всего 8 игроков — троим удаленным футболистам предъявили красную карточку, тогда как у индонезийцев удалили только одного спортсмена.