Бывший премьер Пакистана Имран Хан сообщил, что полицейские окружили его дом

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил, что сотрудники правоохранительных органов окружили его дом. Он ожидает очередной арест.
Об обстановке Хан сообщил на странице в Twitter (заблокирован Роскомнадзором на территории Российской Федерации). Экс-премьер считает, что это может быть последняя публикация перед арестом.
Напомним, что Хан был задержан правоохранителями в первой половине мая после обвинений в терроризме. Позже Верховный суд страны признал действия полиции незаконными и потребовал освободить премьер-министра. В Пакистане все же настаивают на его аресте —полицейские вновь хотят заключить его под стражу.