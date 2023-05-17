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Бывший премьер Пакистана Имран Хан сообщил, что полицейские окружили его дом

Происшествия
Бывший премьер Пакистана Имран Хан сообщил, что полицейские окружили его дом

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил, что сотрудники правоохранительных органов окружили его дом. Он ожидает очередной арест.

Об обстановке Хан сообщил на странице в Twitter (заблокирован Роскомнадзором на территории Российской Федерации). Экс-премьер считает, что это может быть последняя публикация перед арестом.

Напомним, что Хан был задержан правоохранителями в первой половине мая после обвинений в терроризме. Позже Верховный суд страны признал действия полиции незаконными и потребовал освободить премьер-министра. В Пакистане все же настаивают на его аресте —полицейские вновь хотят заключить его под стражу.
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