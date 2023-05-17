Бывший премьер Пакистана Имран Хан сообщил, что полицейские окружили его дом

Напомним, что Хан был задержан правоохранителями в первой половине мая после обвинений в терроризме. Позже Верховный суд страны признал действия полиции незаконными и потребовал освободить премьер-министра. В Пакистане все же настаивают на его аресте —полицейские вновь хотят заключить его под стражу.