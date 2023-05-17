Потерпевший крушение в 1943 году штурмовик Ил-2 достали из Черного моря рядом с Геленджиком

Самолет потерпел катастрофу при взлете 6 мая 1943 года. За штурвалом находился младший сержант Андрей Саломатин, он погиб при крушении. Второй член экипажа, стрелок-радист, мог остаться в живых, но его данные не установлены. Также в бронекапсуле Ил-2 обнаружили остатки кителя и галифе, которые могли принадлежать пилоту.