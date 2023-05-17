Потерпевший крушение в 1943 году штурмовик Ил-2 достали из Черного моря рядом с Геленджиком

Останки советского штурмовика Ил-2 подняли со дна Черного Моря у побережья Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Найденные в море коленчатый вал двигателя и бронекапсула самолета помогли специалистам морского поисково-исследовательского центра «Черномор» идентифицировать находку. Воздушное судно относилось к 47-му штурмовому авиаполку ВВС Черноморского флота.
Самолет потерпел катастрофу при взлете 6 мая 1943 года. За штурвалом находился младший сержант Андрей Саломатин, он погиб при крушении. Второй член экипажа, стрелок-радист, мог остаться в живых, но его данные не установлены. Также в бронекапсуле Ил-2 обнаружили остатки кителя и галифе, которые могли принадлежать пилоту.
Специалисты продолжат исследование морского дна в месте крушения самолета. В случае, если будут обнаружены останки Саломатина, их передадут его родственникам.
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