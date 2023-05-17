Желтый уровень террористической опасности продлен до 18 июля в Приднестровье

Президент Приднестровья Вадим Красносельский продлил желтый уровень террористической опасности в республике на 60 суток, до 18 июля.
Данное решение было принято «в связи с сохраняющейся угрозой совершения террористического акта» и необходимостью противодействовать актам подобных деяний. Указ вступит в силу 19 мая 2023 года.
Ранее в ПМР указали на причастность Украины к призывам к терактам против военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Соответствующие сообщения получали жители Приднестровья с украинских номеров.