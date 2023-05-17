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Полиция задержала мужчину, который рисовал красные кресты на асфальте в центре Москвы перед Днем Победы

Происшествия
Полиция задержала мужчину, который рисовал красные кресты на асфальте в центре Москвы перед Днем Победы

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего молодого человека по статье о хулиганстве. Он рисовал кресты на асфальте в Москве перед Днем Победы.

По данным Telegram-канала Baza, 16 мая полиция задержала злоумышленника в Москве. По предварительной версии следствия, мужчина нарисовал как минимум два креста на Большом Козловском переулке и на Нижней Красносельской улице столицы.

После задержания органы не собирались возбуждать дело по факту данного правонарушения. Однако следователи уверены, что метки могут создавать реальную угрозу безопасности страны, поэтому молодой человек стал фигурантом дела по статье о хулиганстве.

Ранее СМИ сообщили о задержании подозреваемого в организации диверсии на ЛЭП в Саратове. На данный момент проводятся необходимые следственные мероприятия, злоумышленник дает показания.
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