Пережившему покушение писателю Захару Прилепину предстоит еще одна операция

Пострадавшему при подрыве автомобиля в Нижегородской области Захару Прилепину предстоит пройти еще одну операцию. Об этом сообщила пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова.
По ее словам, состояние политического и общественного деятеля остается стабильным. Однако в ходе консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами специалисты приняли решение о проведении еще одной операции. Она поможет Прилепину быстрее выздороветь.
Ранее писатель ответил на вопросы ФАН в эксклюзивном интервью. Он отметил, после реабилитации намерен вернуться в зону спецоперации.