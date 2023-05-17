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Пережившему покушение писателю Захару Прилепину предстоит еще одна операция

Происшествия
Пережившему покушение писателю Захару Прилепину предстоит еще одна операция

Пострадавшему при подрыве автомобиля в Нижегородской области Захару Прилепину предстоит пройти еще одну операцию. Об этом сообщила пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова.

По ее словам, состояние политического и общественного деятеля остается стабильным. Однако в ходе консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами специалисты приняли решение о проведении еще одной операции. Она поможет Прилепину быстрее выздороветь.

Ранее писатель ответил на вопросы ФАН в эксклюзивном интервью. Он отметил, после реабилитации намерен вернуться в зону спецоперации.
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