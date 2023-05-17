В образе бога войны: первый русский памятник некоронованной особе

17 мая 1801 года в Петербурге был открыт первый памятник некоронованной особе — прославленному полководцу, генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову.
Он скончался в столице Российской империи в 1800 году, но работа над монументом началась еще при его жизни — в 1799-м. Проект был утвержден в 1800 году, а в марте 1801 года был убит Павел I.
Скульптура была установлена вблизи Михайловского замка императора, но лицезреть он ее не смог, в отличие от вступившего на престол сына — Александра I, имевшего непосредственное отношение к смерти отца.
Памятник — необычный, поскольку Суворов представлен в античных доспехах, в образе бога войны Марса. Собственно, аллегорически его вполне можно считать таковым и, видимо, современники воспринимали это как должное, как воплощение и дань памяти великому полководцу, прославившему русское оружие в веках.
Именно благодаря такому «прочтению» авторов скульптуры М. И. Козловского (мастера, создавшего «Самсона, разрывающего пасть льва», одну из известнейших статуй Петергофа), а также скульптора Ф. Г. Гордеева и строителя Казанского собора А. Н. Воронихина, поле, где был установлен памятник получило название «Марсово».
С этим памятником Суворову связана одна история-легенда героических 900 дней и ночей.
Во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, когда в городе укрывали в укромных местах памятники с целью защиты их от обстрелов и бомбежек, монумент собирались спрятать в подвале соседнего дома. По неизвестной причине сделать это не удалось. Но как-то во время очередного авианалета бомба угодила именно в этот подвал.
Сегодня памятник Суворову является доминантой Суворовской площади Петербурга.