В образе бога войны: первый русский памятник некоронованной особе

Во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, когда в городе укрывали в укромных местах памятники с целью защиты их от обстрелов и бомбежек, монумент собирались спрятать в подвале соседнего дома. По неизвестной причине сделать это не удалось. Но как-то во время очередного авианалета бомба угодила именно в этот подвал.