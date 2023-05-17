Официальный представитель МИД РФ Захарова подтвердила ограничения на использование счетов финской дипмиссии

Захарова назвала данную меру зеркальным ответом на аналогичные действия со стороны Хельсинки. Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что РФ оставлена возможность пользоваться лишь одним банком «Нордеа». При этом перевод средств на счет посольства занимает много времени, за который взимается, по словам Захаровой, «запретительная комиссия в 5000 евро», — это не зависит от переводимой суммы.