Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга подтвердила ограничения на использование счетов посольства и генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.
Захарова назвала данную меру зеркальным ответом на аналогичные действия со стороны Хельсинки. Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что РФ оставлена возможность пользоваться лишь одним банком «Нордеа». При этом перевод средств на счет посольства занимает много времени, за который взимается, по словам Захаровой, «запретительная комиссия в 5000 евро», — это не зависит от переводимой суммы.
Ранее Захарова заявила об отсутствии самостоятельности в политических действиях Евросоюза. Объясняется это добровольной сдачей суверенитета под контроль США.