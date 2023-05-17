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Представитель МИД РФ Захарова призвала власти Молдавии уважать «нет» Гагаузии на разрыв связей с Россией

Политика
Представитель МИД РФ Захарова призвала власти Молдавии уважать «нет» Гагаузии на разрыв связей с Россией

Власти Молдавии должны уважать решение Гагаузской автономии сказать решительное «нет» разрыву связей с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

К уважению позиции жителей Гагаузии Захарова призвала в своем официальном Telegram-канале. Так она прокомментировала кражу избирательных бюллетеней молдавским спецназом из суда в регионе.

Регион Гагаузия является автономным территориальным образованием в составе Молдавии. С 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство.

Напомним, что в ночь на 17 мая в здание суда Гагаузии после прошедших в автономии выборов ворвался молдавский спецназ. Силовики изъяли из помещения коробки с избирательными листами.
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