Представитель МИД РФ Захарова призвала власти Молдавии уважать «нет» Гагаузии на разрыв связей с Россией

Власти Молдавии должны уважать решение Гагаузской автономии сказать решительное «нет» разрыву связей с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
К уважению позиции жителей Гагаузии Захарова призвала в своем официальном Telegram-канале. Так она прокомментировала кражу избирательных бюллетеней молдавским спецназом из суда в регионе.
Регион Гагаузия является автономным территориальным образованием в составе Молдавии. С 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство.
Напомним, что в ночь на 17 мая в здание суда Гагаузии после прошедших в автономии выборов ворвался молдавский спецназ. Силовики изъяли из помещения коробки с избирательными листами.