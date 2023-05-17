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Президент РФ Владимир Путин призвал не экономить на развитии Северного морского пути

Политика
Президент РФ Владимир Путин призвал не экономить на развитии Северного морского пути

Развитие Северного морского пути является стратегическим приоритетом для России. Об этом с уверенностью заявил глава государства Владимир Путин.

Такой информацией президент поделился в среду, 17 мая, в ходе онлайн-совещания с членами правительства. Москва планирует развивать Северный морской путь, в том числе при участии заинтересованных стран-союзников, указал он.

«Здесь, наверное, не стоит нам экономить и что-то сокращать, исходя из текущей конъюнктуры», — резюмировал российский лидер.

Ранее Путин отметил, что Москва приняла решение о добровольном сокращении добычи нефти для поддержания цен на ресурс.
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