Президент РФ Владимир Путин призвал не экономить на развитии Северного морского пути

Развитие Северного морского пути является стратегическим приоритетом для России. Об этом с уверенностью заявил глава государства Владимир Путин.
Такой информацией президент поделился в среду, 17 мая, в ходе онлайн-совещания с членами правительства. Москва планирует развивать Северный морской путь, в том числе при участии заинтересованных стран-союзников, указал он.
«Здесь, наверное, не стоит нам экономить и что-то сокращать, исходя из текущей конъюнктуры», — резюмировал российский лидер.
Ранее Путин отметил, что Москва приняла решение о добровольном сокращении добычи нефти для поддержания цен на ресурс.