Москвичка получила сильнейшие ожоги лица и тела во время приготовления шашлыка на природе

Инцидент произошел на дачном участке в городе Озеры. Во время подготовки мангала для жарки мяса рядом вспыхнула бутылка с жидкостью для розжига. Пламя попало женщине на лицо. Пострадавшую госпитализировали в подмосковную больницу.