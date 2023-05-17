Москвичка получила сильнейшие ожоги лица и тела во время приготовления шашлыка на природе

Жительницу Москвы доставили в реанимацию после взрыва бутылки с розжигом во время приготовления шашлыка. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Инцидент произошел на дачном участке в городе Озеры. Во время подготовки мангала для жарки мяса рядом вспыхнула бутылка с жидкостью для розжига. Пламя попало женщине на лицо. Пострадавшую госпитализировали в подмосковную больницу.
Врачи диагностировали у женщины ожоги головы, лица, шеи, туловища рук и ног 1-3 степени, всего повреждено около 35% тела. Сейчас пострадавшая находится в реанимации, о ее состоянии ничего не известно.
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