Стоимость обслуживания госдолга США достигла уровня бюджета Пентагона

В этом случае Вашингтону придется выплатить по внешним обязательствам еще более внушительную сумму, которая может превысить нынешний бюджет Пентагона в 858 миллиардов. При этом дефицит американского бюджета на 2023 финансовый год составляет 1,15 триллиона долларов. И это только на федеральном уровне, без учета величины дыр бюджетов штатов, муниципалитетов и других субъектов.