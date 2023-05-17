Стоимость обслуживания госдолга США достигла уровня бюджета Пентагона

Вашингтон, 17 мая. Стоимость обслуживания государственного долга США в 2023 году превысит прошлогодние военные расходы Вашингтона. Об этом сообщил аналитик агентства Bloomberg Марк Кадмор.
Согласно его оценкам, при нынешнем уровне ключевой ставки ФРС, Казначейство США потратит на выплату процентов по долгам более 813 миллиардов долларов, что является беспрецедентной по историческим меркам суммой.
Аналитик указывает, что расходы на обслуживание долга в годовом исчислении примерно на 90% выше, чем они были в 2011 году. Частично это связано с растущим объемом долгов, однако основной вклад внесло значительное увеличение доходности долговых облигаций Казначейства США, что вызвано повышением ключевой ставки.
Как указывает экономист, по итогам 2022 финансового года, который завершился 30 сентября, правительство потратило больше денег только на социальные программы и здравоохранение — 1,2 триллиона и 909 миллиардов долларов соответственно.
Несмотря на неутешительные выводы Марка Кадмора, необходимо отметить, что Федеральная резервная система пока не приняла решения о прекращении политики повышения ключевой ставки, поскольку уровень инфляции в США до сих пор остается высоким. Это подразумевает возможность дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики, что приведет к росту издержек по обслуживанию долга.
Также открытым остается вопрос увеличения потолка госдолга Соединенных Штатов, который был достигнут в начале года. В настоящее время Белый дом прилагает максимум усилий для повышения предела заимствований. Согласно представленному конгрессменами законопроекту, государственный долг сможет быть увеличен на 1,5 триллиона долларов — до примерно 33 триллионов.
В этом случае Вашингтону придется выплатить по внешним обязательствам еще более внушительную сумму, которая может превысить нынешний бюджет Пентагона в 858 миллиардов. При этом дефицит американского бюджета на 2023 финансовый год составляет 1,15 триллиона долларов. И это только на федеральном уровне, без учета величины дыр бюджетов штатов, муниципалитетов и других субъектов.
И затыкать эти дыры становится все труднее — по мере того, как все больше государств отказываются от использования доллара в международной торговле и сокращают свои вложения в американские долговые бумаги.
В этих условиях внутри Соединенных Штатов все настойчивее звучат голоса, требующие от администрации Байдена прекратить тратить сотни миллиардов долларов на поддержку Украины и сосредоточиться на решении внутренних проблем страны и ее граждан.