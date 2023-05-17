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Глава РФ Владимир Путин: Россия пошла на добровольное сокращение добычи нефти для поддержания цен на ресурс

Экономика
Глава РФ Владимир Путин: Россия пошла на добровольное сокращение добычи нефти для поддержания цен на ресурс

Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил, почему в стране добровольно сокращается добыча нефти. Он связал это с необходимостью поддержания цен на ресурс на мировом рынке.

Тему добычи сырья российский лидер затронул на совещании с Правительством России. Путин указал, что сейчас цены на нефть не имеют постоянства. В такой ситуации Россия стремится к стабилизации обстановки при контакте с партнерами из ОПЕК+.

Ранее глава государства подписал указ о продаже нефти в дружественные страны вне зависимости от потолка цен. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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