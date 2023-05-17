Директор лицея Тхостов: бороться с ЕГЭ будут всегда, пока на этой теме можно поднять рейтинг

Член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов объяснил в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», почему накануне сдачи ЕГЭ депутаты поднимают шум о необходимости вернуть прежнюю систему выпускных экзаменов.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ вряд ли претерпит серьезные изменения в ближайшие 10 лет. В то же время первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова утверждает, что большинство родительского сообщества России выступает против ЕГЭ.
Член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов сообщил на брифинге в «Патриоте», что борьба депутатов различных уровней с ЕГЭ будет длиться до тех пор, пока эта тема будет волновать электорат, прежде всего, наиболее активный – в лице родителей школьников. По его словам, тема ЕГЭ специально муссируется депутатами и потенциальными кандидатами в негативном контексте, чтобы привлечь на свою сторону родительское сообщество и обеспечить тем самым свое избрание.
«Это битва будет вечной, пока есть выборы в депутаты разных уровней. Чем ближе выборы, тем актуальней будет эта тема возбуждения наибольшего электората - родителей наших уважаемых школьников», — отметил Константин Тхостов.
Неприятие родителями системы ЕГЭ эксперт объясняет не трудностями, с которыми их дети сталкиваются, готовясь к экзамену, а стереотипностью мышления родителей, основанного на собственном советском опыте школьного образования. А советская школа, пояснил он, приучала детей быть ответственными перед родителями, школой, высшим учебным заведением, но отнюдь не перед собой: школьники, получая знания, думали, как угодить родителям и преподавателям, а не о том, как строить на знаниях собственную жизнь. Система ЕГЭ сломала эту традицию и дала возможность выпускникам, считает директор лицея, со школьной скамьи определить свой жизненный жуть.
Основным достоинством ЕГЭ, по словам эксперта, является анонимность определения результатов экзаменов. Знания выпускников проверяются независимыми экзаменаторами, и процесс определения уровня их знаний абсолютно обезличен.
«Оценка ЕГЭ проводится посторонними людьми-экспертами проверки, которые постоянно находятся в тонусе. Какая работа попадет к эксперту, что за ребенок скрывается за этой работой, никто не знает. То есть здесь полностью исключен человеческий фактор», — отметил Константин Тхостов.
Важной отличительной особенностью российской системы ЕГЭ эксперт считает то, что в ней есть возможность опротестовать выпускником результаты оценки и переиздать экзамен. Ребенок в России, в отличие от других стран, имеет право голоса: аргументированно изложив свою позицию, он может повысить оценку за свой экзамен, отметил Константин Тхостов.
Директор лицея считает ЕГЭ уникальной системой оценки качества подготовки выпускников. По его словам, ее ошибочно приписывают к болонской системе. В отличие от болонской системы образования российская системы ЕГЭ, отметил эксперт, лишила каких бы то ни было коррупционных форм выпускных и вступительных испытаний.
«Здесь у преподавателей школ нет возможности поставить любимчикам отличные оценки на выпускных экзаменах по умолчанию или занизить их ученикам с нестандартным мышлением, особенно тем, которых причисляли к хулиганам. Знаете, как бывает: не понравился ученик, и все», — пояснил Константин Тхостов.
Система ЕГЭ делает более качественный отбор выпускников при поступлении в вузы, считает директор лицея. По его словам, ЕГЭ сломала порочную традицию советских ректорских списков, которые до экзаменов гарантировали поступление тех или иных абитуриентов. Талантливый человек при таких обстоятельствах не имел возможности поступить в вуз, в результате чего сильно страдало качество отечественной профессиональной среды, отметил Константин Тхостов.
«Если ты не в ректорском списке, ты никогда не поступишь в институт, будь ты семи пядей во лбу. Никакой апелляции при советской истории поступления не предусматривалось», — напомнил он.
ЕГЭ, в отличие от советской системы поступления в вузы, позволяет любому выпускнику вне зависимости от географии проживания претендовать на те места в вузах, которые соответствуют его устремлениям и его багажу знаний, дополнил Константин Тхостов.
Родители, которые говорят, что ЕГЭ это больший стресс для детей, чем система очных экзаменов, по мнению директора лицея, просто лукавят. Они, вероятно, забыли, что при очной системе поступлений в вуз дети вначале напряженно сдают выпускные экзамены в школах, а затем еще вступительные экзамены в вуз. Две волны экзаменов, по мнению Константину Тхостова, ребенку пережить намного сложнее, чем одну.
Напомним, ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказывал, что может произойти с ЕГЭ в ближайшие 10 лет.