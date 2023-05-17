Директор лицея Тхостов: бороться с ЕГЭ будут всегда, пока на этой теме можно поднять рейтинг

Неприятие родителями системы ЕГЭ эксперт объясняет не трудностями, с которыми их дети сталкиваются, готовясь к экзамену, а стереотипностью мышления родителей, основанного на собственном советском опыте школьного образования. А советская школа, пояснил он, приучала детей быть ответственными перед родителями, школой, высшим учебным заведением, но отнюдь не перед собой: школьники, получая знания, думали, как угодить родителям и преподавателям, а не о том, как строить на знаниях собственную жизнь. Система ЕГЭ сломала эту традицию и дала возможность выпускникам, считает директор лицея, со школьной скамьи определить свой жизненный жуть.