Ложь и манипуляции еврочиновников вокруг темы вступления Украины и Турции в ЕС продолжатся в зависимости от повестки дня. Такое мнение высказал социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с корреспондентом ФАН.
Евросоюз не сможет принять в свои ряды Украину и Турцию из-за некоторых экономических сложностей. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.
«В определенный момент нам придется прояснить, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. Немыслимо, чтобы Евросоюз был способен принять и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», — приводит Politico слова чиновника в Брюсселе.
Собеседник издания считает, что членство Киева в ЕС рассматривается как «геополитическая необходимость», даже если сам процесс евроинтеграции затянется на один или два десятка лет.
«Перед нами очевидная манипуляция со стороны Евросоюза. Тема принятия Турции давно уже находится в подвешенном состоянии, так как есть препятствие в виде оккупации северного Кипра и курдская проблема, а они не решены и едва ли будут», — отметил Грилль.
Социолог считает, что ЕС хочет соблазнить турок голосовать за оппонента действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана — Кемаля Кылычдароглу, откровенно прозападного и враждебного России кандидата.
«Вот и пошли разговоры в преддверии второго тура выборов. И уж никак вместе с Украиной не выйдет принять. Еврообывателю хватит и того, что он содержит нацисткий киевский режим за свой счет, а тут еще и официальную прописку давать — нет, конечно! Но ложь от евробюрократов будет идти.
Этим заявлением они хотят и на Россию надавить, чтобы заставить ее отступить от принципиальных позиций по украинской тематике и вопросам безопасности», — подытожил эксперт.
Ранее Филипп Грилль на фоне возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси заявил ФАН, что вражда и конфронтация соседей отходят в прошлое под скрежет зубов ЕС и Киева.