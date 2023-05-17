Роспотребнадзор проверяет информацию о продаже грудного молока в пермском кафе

Федеральная служба по защите прав потребителей проверяет кафе в Перми после сообщений о реализации кофе на человеческом молоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Накануне заведение в Перми опубликовало информацию о продаже кофе на грудном молоке. Представители кафе назвали своими поставщиками кормящих мам и заверяли, что напиток безопасен.
Управление Роспотребндзора по Пермскому краю начало проверку данных сообщений. В ведомстве отметили, что грудное молоко не является пищевым продуктом, оборот которого регулируется необходимыми требованиями. Реализация его на рынке в России запрещена.
Ранее управление Роспотребнадзора по Подмосковью добилось признания судом неправомерности взимания Wildberries платы с клиентов за обратную доставку товара ненадлежащего качества.