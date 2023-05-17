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Роспотребнадзор проверяет информацию о продаже грудного молока в пермском кафе

Общество
Роспотребнадзор проверяет информацию о продаже грудного молока в пермском кафе

Федеральная служба по защите прав потребителей проверяет кафе в Перми после сообщений о реализации кофе на человеческом молоке, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне заведение в Перми опубликовало информацию о продаже кофе на грудном молоке. Представители кафе назвали своими поставщиками кормящих мам и заверяли, что напиток безопасен.

Управление Роспотребндзора по Пермскому краю начало проверку данных сообщений. В ведомстве отметили, что грудное молоко не является пищевым продуктом, оборот которого регулируется необходимыми требованиями. Реализация его на рынке в России запрещена.

Ранее управление Роспотребнадзора по Подмосковью добилось признания судом неправомерности взимания Wildberries платы с клиентов за обратную доставку товара ненадлежащего качества.
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