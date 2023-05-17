«Ко многим из них я испытывал уважение»: дрессировщик Эдгар Запашный высказался о покинувших Россию звездах

Народный артист РФ Эдгар Запашный в беседе с блогером Лилией Абрамовой поделился своей точкой зрения по поводу именитых персон, которые с началом специальной военной операцией уехали из России. Дрессировщик признался, что они его разочаровали.
Во время разговора ведущая отметила большое количество комментариев Запашного под новостями о звездах с антироссийской позицией. На вопрос о причинах такой активности артист ответил, что со многими из них он лично знаком и когда-то испытывал к ним уважение. Однако позже, по его словам, они начали его разочаровывать.
Особое внимание Запашный уделил исполнителю Валерию Меладзе. Он пояснил, что еще «не до конца разобрался в нем». Дрессировщик предположил, что певец находится в «определенной ситуации»: его жена Альбина Джанабаева – украинка.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовные дела в отношении народной артистки РФ Лии Ахеджаковой за государственную измену и дискредитацию ВС РФ, передает Deita.ru.