«Ко многим из них я испытывал уважение»: дрессировщик Эдгар Запашный высказался о покинувших Россию звездах

Во время разговора ведущая отметила большое количество комментариев Запашного под новостями о звездах с антироссийской позицией. На вопрос о причинах такой активности артист ответил, что со многими из них он лично знаком и когда-то испытывал к ним уважение. Однако позже, по его словам, они начали его разочаровывать.