Ливанский журналист аль-Хусейни рассказал о поставившей западных генералов в тупик уникальной тактике ВС РФ

В публикации для издания Al Binaa он сказал, что ВС РФ фактически поставили в тупик офицеров из стран НАТО. Эксперт заявил, что подразделения армии России разбивают стратегический участок в зоне боевых действий на несколько секторов. После этого они «заманивают оружие и технику НАТО» на необходимые позиции. Противник фактически оказывается в ловушке, а ВС РФ избегают серьезных потерь и спокойно уничтожают западное вооружение.