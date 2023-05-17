Ливанский журналист аль-Хусейни рассказал о поставившей западных генералов в тупик уникальной тактике ВС РФ

Военнослужащие армии России эффективно уничтожают западное оружие, поставляемое на Украину. Делают они это благодаря уникальной тактике, считает ливанский журналист Мухаммад Садык аль-Хусейни.
В публикации для издания Al Binaa он сказал, что ВС РФ фактически поставили в тупик офицеров из стран НАТО. Эксперт заявил, что подразделения армии России разбивают стратегический участок в зоне боевых действий на несколько секторов. После этого они «заманивают оружие и технику НАТО» на необходимые позиции. Противник фактически оказывается в ловушке, а ВС РФ избегают серьезных потерь и спокойно уничтожают западное вооружение.
Автор отдельно отметил удары по тыловым арсеналам ВСУ, где накапливалось вооружение для контрнаступления. Ликвидацией складов ВС РФ сорвали планы киевского командования, полагает аналитик.
Ранее Минобороны РФ показало момент уничтожения самоходной артиллерийской установки украинской армии 2С1 «Гвоздика». Ролик был снят с воздуха.