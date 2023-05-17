Легендарный поезд-музей «Эшелон Победы» прибудет в Ноябрьск 23 мая

В музейный состав входят такие вагоны-экспозиции, как солдатский вагон-теплушка, офицерский, вагон-электростанция, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, хлебопекарня, вагон-кухня, платформы с образцами военной техники времен ВОВ. Стоит отметить, что исторический поезд сформировала и запустила Свердловская железная дорога в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине Победы СССР на фашисткой ГЕрманий в 1945 году.